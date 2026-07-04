Na paar aangename dagen wordt het volgend weekend weer tropisch heet

Mensen die houden van temperaturen van 30 graden of meer, kunnen volgend weekend weer aan hun trekken komen. Dat zei weerman Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend. "Het wordt dan een paar dagen tropisch heet."

Deze zaterdag blijft de temperatuur nog steken op 23 graden in het westen van de provincie en 25 of 26 graden rond Eindhoven. "Zeer aangenaam", aldus Lafeber. "Het is een prachtige dag, met veel ruimte voor de zon. De lucht is overal strakblauw van kleur. Misschien zien we later op de dag wel wat stapelwolken." In de nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden.

Meer bewolking op zondag

Zondag hebben we te maken met meer bewolking. "De zon krijgt het dan een stuk lastiger dan vandaag", zegt Lafeber. "Uit dikkere bewolking kan een spatje lichte regen of motregen vallen, maar ik verwacht dat we ook zondag de zon geregeld gaan zien." De hoogste temperatuur verwacht hij in het zuiden van de provincie: 21 tot 24 graden, een fractie minder dan vandaag.

Volgens de weerman duurt het nog wel even voordat Brabant weer met zomerse temperaturen te maken krijgt. "Maandag tot en met woensdag is er veel bewolking en blijft de temperatuur steken op 20 tot 21 graden. Misschien in het uiterste zuiden 23 of 24 graden. Tussendoor zien we wel af en toe wat zonneschijn."

Dinsdag kans op lichte regen

Met name dinsdag moet rekening worden gehouden met wat lichte regen of motregen, zegt Lafeber. "Maar het meeste is dan weggelegd voor het noorden van het land. Ik denk dat onze provincie er nog enigszins goed vanaf komt." Daarbij waait het af en toe stevig uit het westen, met opnieuw windkracht 4 of 5.

Vanaf woensdag maakt de bewolking steeds vaker plaats voor zonneschijn. "De temperatuur gaat dan al omhoog naar 25 graden of meer", aldus Lafeber. Vanaf volgend weekend wordt het dus weer een paar dagen echt tropisch heet in Brabant.