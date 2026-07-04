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Monteur blust brandende tractor zelf in Zandoerle

Vandaag om 12:04 • Aangepast vandaag om 12:19
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

In een schuur in Zandoerle brak zaterdagochtend brand uit tijdens werkzaamheden aan een tractor. Een monteur die met het voertuig bezig was, probeerde het vuur direct zelf te blussen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Dat lukte nog voordat de brandweer ter plaatse kwam. Toen de brandweerlieden aankwamen, was het vuur al gedoofd en hoefden zij verder niet in actie te komen.

Oorzaak nog onbekend
Hoe de brand precies kon ontstaan, is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of er schade is aan de schuur of de tractor, en of er onderzoek volgt naar de oorzaak.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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