Monteur blust brandende tractor zelf in Zandoerle

In een schuur in Zandoerle brak zaterdagochtend brand uit tijdens werkzaamheden aan een tractor. Een monteur die met het voertuig bezig was, probeerde het vuur direct zelf te blussen.

Dat lukte nog voordat de brandweer ter plaatse kwam. Toen de brandweerlieden aankwamen, was het vuur al gedoofd en hoefden zij verder niet in actie te komen.

Oorzaak nog onbekend

Hoe de brand precies kon ontstaan, is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of er schade is aan de schuur of de tractor, en of er onderzoek volgt naar de oorzaak.