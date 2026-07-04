Inkt in de kerk: twintig unieke tattoo's gezet op heilige plek

Het gezoem van een tattoomachine klinkt zaterdag door de Grote Kerk Breda. Niet in een zijruimte, maar in het hoogkoor: van oudsher de heiligste plek van het monument. Twintig bezoekers laten zich daar vereeuwigen met een unieke tattoo, geïnspireerd op de eeuwenoude verhalen van de kerk. Vloeken in de kerk? Volgens de organisatoren juist niet.

Marko zit ontspannen aan de behandeltafel in het hoogkoor van de Grote Kerk. Terwijl tattoo-artiest Rutger het stadswapen van Breda op zijn arm zet, kijken zijn vrienden nieuwsgierig toe. "Er is niks vetters dan een Bredase tattoo laten zetten in de Grote Kerk", zegt hij. "Breda is gewoon een stukje van mijn leven. Je woont hier, je geniet van de stad. Dan mag je ook best laten zien waar je vandaan komt."

Rutger zet de naald in de arm van Marko (foto: Omroep Brabant).

Dat tafereel speelt zich dit weekend twintig keer af tijdens het Tattoo Flash Weekend, onderdeel van de tentoonstelling 'Eén liefde, vele gezichten: een stad in beeld'. Bezoekers laten zich tatoeëren met unieke ontwerpen die speciaal zijn gemaakt op basis van de eeuwenoude verhalen, beelden en ornamenten (decoraties) van de Grote Kerk.

De kerk is een huis van verhalen en dat is precies wat wij al 25 jaar tatoeëren

Voor Bunker Tattoo is het een project waar drie jaar naartoe is gewerkt. "Toen de Grote Kerk ons benaderde, waren we meteen enthousiast", vertelt mede-eigenaar Mirjam van den Berg. "De kerk is een huis van verhalen en dat is precies wat wij al 25 jaar tatoeëren. Mensen komen bij ons om herinneringen vast te leggen of een bijzonder moment te markeren. Iedere tattoo heeft een verhaal."

Om die verhalen goed te begrijpen kregen de tattoo-artiesten eerst een uitgebreide rondleiding door de kerk. Ze maakten meer dan 150 foto's van beelden, ornamenten en details uit het monument.

Op basis daarvan ontwierp iedere artiest een eigen serie tatoeages in een gravureachtige stijl, geïnspireerd op de middeleeuwen. Elk ontwerp wordt maar één keer gezet en de belangstelling was zo groot dat alle plekken direct waren volgeboekt.

Mirjam toon het ontwerp dat Mara op het been van Warre zet (foto: Omroep Brabant).

Niet iedereen kiest voor hetzelfde verhaal. Terwijl bij de een het stadswapen van Breda onder de huid verdwijnt, laat Mark een ontwerp met een raaf, een vaas en twee zwanen op zijn onderbeen zetten. "Een tattoo is een herinnering voor altijd. In combinatie met deze locatie is dat gewoon prachtig."

"Die symbolen kom je overal in de kerk tegen."

Het ontwerp komt van tatoeëerder Roger Merling Meijer van Bunker Tattoo. Hij liet zich inspireren door de symboliek die overal in de kerk verborgen zit. "De raaf staat voor wijsheid, de vaas voor het bewaren van schoonheid en de zwanen voor trouw. Die symbolen kom je overal in de kerk tegen. Ik heb daar mijn eigen interpretatie aan gegeven."

Ook directeur Marieke Wiegel ziet vooral de overeenkomsten tussen kerk en kunst. "Verhalen zijn hier al eeuwen in steen gehouwen, uit hout gesneden en op muren geschilderd. Dat mensen die nu op hun huid laten zetten, sluit daar juist mooi bij aan."

Een paar meter verder kiest Sacha voor een tatoeage van de heilige Sint Lucia. "Ze bleef trouw aan haar overtuigingen", zegt ze. "Dat straalt kracht uit. Zo zie ik mezelf ook wel."

Een tatoeage wordt aangebracht (foto: Omroep Brabant).

De tattoomachine zoemt verder. Nog even en ook Sacha's verhaal is voorgoed met de Grote Kerk verbonden.