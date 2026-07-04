Wielerwedstrijd in Gilze kort uitgesteld nadat kinderen op parcours knoeien

De ploegentijdrit van het wielerweekend in Gilze is zaterdagmiddag kort uitgesteld. Op de kruising van de Kerkstraat met de Alphensebaan moest de brandweer het parcours schoonmaken, nadat er per ongeluk water met afwasmiddel op de weg terechtkwam.

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Twee jonge kinderen waren met water aan het spelen toen ze schrokken van een schreeuwende buurman. Daardoor knoeiden ze het sopwater per ongeluk op het parcours.

Brandweer maakt weg schoon

De brandweer werd ingeschakeld om de weg schoon te spuiten, zodat de wedstrijden alsnog konden doorgaan. Door het uitstel van de ploegentijdrit zijn ook de starttijden van alle andere wedstrijden die zaterdag op het programma stonden, een halfuur opgeschoven.