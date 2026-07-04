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Auto staat al dagen midden in bouwput Veldhoven: mogelijk forse boete

Vandaag om 13:15 • Aangepast vandaag om 14:15
Een geparkeerde auto staat ingesloten door de wegwerkzaamheden aan de Dommelshei in Veldhoven (foto's: Wesley van Reijen).
Een geparkeerde auto staat ingesloten door de wegwerkzaamheden aan de Dommelshei in Veldhoven (foto's: Wesley van Reijen).

Wegwerkers aan de Dommelshei in Veldhoven hebben er onverwacht een obstakel bij gekregen: een geparkeerde auto die inmiddels midden in een zandbak staat. De werkzaamheden maken deel uit van de verbouwing van de naastgelegen Plus-supermarkt. Omdat de eigenaar van de auto nergens te bekennen is, wordt er noodgedwongen om het voertuig heen gewerkt.

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

Volgens Wesley van Reijen, eigenaar van de supermarkt, komt het vaker voor dat auto's langere tijd op het terrein blijven staan. "Vooral mensen die vanaf Eindhoven Airport vliegen, zetten hun auto hier neer, vermoed ik. Parkeren is hier namelijk gratis."

Of de eigenaar van deze auto daadwerkelijk op reis is, is niet duidelijk. Op de kentekenplaat staat in ieder geval de landcode 'LT', van Litouwen.

Mogelijk ook een boete
Wie de eigenaar ook is, bij terugkomst wacht hem een wandeling door een flinke zandbak. Daar komt mogelijk nog een boete bovenop: volgens de verkeersborden geldt op deze plek van 22 juni tot en met 27 september een parkeerverbod.

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