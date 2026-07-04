Deurnenaar (80) overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Helmond

Een 80-jarige man uit Deurne is zaterdagmiddag overleden na een ernstig ongeluk op de Wolfsputterbaan (N279) bij Helmond. Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en een auto betrokken.

Redactie Geschreven door

De 80-jarige man reed in zijn auto en kwam in botsing met de vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De weg is in beide richtingen afgesloten.