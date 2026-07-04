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Deurnenaar (80) overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Helmond

Vandaag om 13:47 • Aangepast vandaag om 15:52
Ernstig ongeluk op N279 bij Helmond, automobilist overleden (foto Dave Hendriks/Persbureau Heitink)
Ernstig ongeluk op N279 bij Helmond, automobilist overleden (foto Dave Hendriks/Persbureau Heitink)

Een 80-jarige man uit Deurne is zaterdagmiddag overleden na een ernstig ongeluk op de Wolfsputterbaan (N279) bij Helmond. Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en een auto betrokken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De 80-jarige man reed in zijn auto en kwam in botsing met de vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De weg is in beide richtingen afgesloten.

  • De klap was enorm, de auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Dave hendriks / Persbureau Heitink.)
    De klap was enorm, de auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Dave hendriks / Persbureau Heitink.)
  • De klap was enorm, de auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Dave hendriks / Persbureau Heitink.)
  • De klap was enorm, de auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Dave hendriks / Persbureau Heitink.)

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