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Deurnenaar (80) overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Helmond
Vandaag om 13:47 • Aangepast vandaag om 15:52
Een 80-jarige man uit Deurne is zaterdagmiddag overleden na een ernstig ongeluk op de Wolfsputterbaan (N279) bij Helmond. Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en een auto betrokken.
De 80-jarige man reed in zijn auto en kwam in botsing met de vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.
De weg is in beide richtingen afgesloten.
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