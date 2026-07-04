Bosz wil niks kwijt over mogelijk bondscoachschap: 'Ben er niet mee bezig'

PSV speelde zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijk tegen Royal Antwerp op de Herdgang, maar na afloop ging het nauwelijks over het spel. Alle aandacht ging uit naar coach Peter Bosz, die na het WK-vertrek van bondscoach Ronald Koeman wordt genoemd als mogelijke opvolger bij Oranje.

PSV begon de wedstrijd goed door een knappe goal van Noah Fernandez. De 18-jarige Belg kapte twee man uit in de zestien en plaatste de bal in de verre hoek. Door de afwezigheid van internationals die op het WK actief waren, stonden er slechts zeven spelers van de A-selectie van vorig seizoen op het veld. In de tweede helft kwam Antwerp op gelijke hoogte na een fraaie volley van buiten de zestien. Bosz wil zich niet laten afleiden

Na de wedstrijd stond Bosz alle aanwezige media te woord. Het liefst praat hij over PSV, maar het gesprek ging vooral over het WK. Na de nederlaag van Oranje tegen Marokko vertrok Ronald Koeman, en dus wordt Bosz opnieuw genoemd als mogelijke opvolger.