Bosz wil niks kwijt over mogelijk bondscoachschap: 'Ben er niet mee bezig'
PSV speelde zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijk tegen Royal Antwerp op de Herdgang, maar na afloop ging het nauwelijks over het spel. Alle aandacht ging uit naar coach Peter Bosz, die na het WK-vertrek van bondscoach Ronald Koeman wordt genoemd als mogelijke opvolger bij Oranje.
PSV begon de wedstrijd goed door een knappe goal van Noah Fernandez. De 18-jarige Belg kapte twee man uit in de zestien en plaatste de bal in de verre hoek.
Door de afwezigheid van internationals die op het WK actief waren, stonden er slechts zeven spelers van de A-selectie van vorig seizoen op het veld. In de tweede helft kwam Antwerp op gelijke hoogte na een fraaie volley van buiten de zestien.
Bosz wil zich niet laten afleiden
Na de wedstrijd stond Bosz alle aanwezige media te woord. Het liefst praat hij over PSV, maar het gesprek ging vooral over het WK. Na de nederlaag van Oranje tegen Marokko vertrok Ronald Koeman, en dus wordt Bosz opnieuw genoemd als mogelijke opvolger.
“Het is leuk dat je naam genoemd wordt, maar ik ben er niet mee bezig. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en dat is waar ik me op focus”, is de eerste reactie van Bosz, die eerder dit seizoen al aangaf dat hij ooit bondscoach hoopt te worden.
Toch kan hij de PSV-fans niet helemaal geruststellen. “Het is heel makkelijk om te zeggen dat ik sowieso blijf, maar dat kan bijna niet in de voetballerij. Misschien word ik over een paar maanden wel ontslagen.”
Of hij Koeman graag zou opvolgen bij Oranje, laat hij in het midden: “Ik heb ook besloten er verder helemaal niks over te zeggen.” Het blijft dus nog even gissen wie de nieuwe bondscoach wordt.
Nog steeds geen Ruben van Bommel
Niet alle WK-gangers stonden al op het veld. Momenteel zijn alleen Ricardo Pepi en Sergiño Dest nog actief in het toernooi met de Verenigde Staten. Alassane Pléa speelde zijn eerste dertig minuten, maar Ruben van Bommel ontbrak nog steeds, net als Mauro Júnior.
“Daar is echt maatwerk nodig de komende weken”, laat Bosz weten. Toch verwacht hij ze snel terug bij de selectie: “Ruben van Bommel traint wel weer volledig mee met de groep, dat is al een goed teken.”