PSV speelt gelijk tegen Royal Antwerp FC in oefenduel

PSV heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Royal Antwerp FC in een oefenwedstrijd. Noah Fernandez opende in de eerste helft de score, maar na rust kwam Antwerp langszij. Het duel markeerde ook de rentree van Lasso Pléa na maanden blessureleed.

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In de eerste oefenwedstrijd van PSV ter voorbereiding op het seizoen 2026-2027 speelden beide ploegen met een mix van ervaren krachten en jong talent. Voor de Eindhovenaren was het Noah Fernandez die in de 25e minuut de score opende met een prachtige treffer. Hij passeerde meerdere tegenstanders en krulde de bal fraai in de verre hoek. Daarmee bewees de jonge middenvelder opnieuw zijn waarde, na vorig seizoen al indruk te hebben gemaakt.

Na de rust koos PSV voor een compleet nieuw elftal, waarin Lasso Pléa zijn rentree maakte. De spits stond bijna een jaar aan de kant vanwege een blessure. Zijn terugkeer was een opsteker, maar de nieuwe samenstelling moest wel een tegendoelpunt incasseren. Een afstandsschot van Antwerp belandde in de kruising, waarmee de Belgen de stand gelijk trokken. Dat gebeurde in de 62e minuut en bleek uiteindelijk het laatste hoogtepunt van de wedstrijd.

Jeugdspelers in de schijnwerpers

Naast Pléa kregen ook verschillende jonge spelers de kans om zich te bewijzen. In de eerste helft stonden onder anderen Shuryjano Cornecion, Boet Mulders en Sami Bouhoudane op het veld, terwijl Tijn Smolenaars na rust zijn opwachting maakte. Voor Smolenaars was het zijn eerste wedstrijd als officieel lid van de A-selectie.

De wedstrijd, die in het teken stond van testen en voorbereiden, eindigde zonder een winnaar. Voor PSV was het een nuttige eerste stap richting het nieuwe seizoen. Het team zal de komende weken werken aan het verder opbouwen van vorm en samenhang.