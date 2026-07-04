FC Eindhoven geeft voorsprong weg in oefenduel

FC Eindhoven heeft zaterdag in Groesbeek gelijkgespeeld tegen De Treffers. De oefenwedstrijd eindigde in 1-1 na een late penalty in blessuretijd. Kevin van Veen zette de bezoekers op voorsprong, maar Tim Waterink zorgde in de laatste minuut voor de gelijkmaker.

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De wedstrijd op Sportpark Zuid begon veelbelovend voor FC Eindhoven. Al na zes minuten kreeg Thijs Muller een grote kans, maar hij stuitte op doelman Petar Stoskovic. Niet veel later zorgde Kevin van Veen wel voor de openingstreffer. Hij krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de verre hoek.

De Treffers kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg enkele kansen, maar FC Eindhoven-keeper Jort Borgmans hield zijn doel schoon. Kort voor rust had Tyrese Simons de voorsprong kunnen vergroten na een fout in de verdediging van De Treffers, maar ook hij wist het net niet te vinden.

Druk in tweede helft

Na de rust bracht FC Eindhoven meerdere wissels in het veld. Invaller Ryan Meijer zorgde voor het eerste gevaar met een afstandsschot dat knap werd gepareerd door doelman Kesting. Ondanks enkele kleine kansen aan beide kanten bleef de stand lange tijd onveranderd.

In de slotfase voerde De Treffers de druk op en kreeg Tim Waterink een kans om te scoren, maar zijn schot ging net over. Uiteindelijk besliste een penalty in blessuretijd de wedstrijd. Na een overtreding van Ryan Meijer in het strafschopgebied schoot Waterink vanaf elf meter raak en bracht de eindstand op 1-1.

Volgende tegenstander NAC Breda

FC Eindhoven speelt de volgende oefenwedstrijd op woensdag 8 juli om zeven uur ’s avonds. De ploeg reist dan naar Sint Willebrord voor een duel tegen NAC Breda.