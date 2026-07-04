Voor een boerenovertrek moet je maanden geduld hebben: ‘Heel populair’

Iets na een uur ’s middags stopt een grote huifkar voor de deur bij een stel dat pas samenwoont in Duizel. Als ze de deur opendoen, klinkt een luid gejuich van de zestig vrienden en familieleden die ze als verrassing op komen halen. De boerenovertrek is in het zuidoosten van Brabant erg populair, ziet chauffeur Piet Theuws. “Als je nu een huifkar wil boeken, kun je zo een paar maanden moeten wachten”, vertelt hij.

Zo’n boerenovertrek wordt georganiseerd door de vriendengroepen en familieleden van een stel dat pas is gaan samenwonen. “Dan regelen ze een huifkar en rijden we wat cafés in de buurt af”, vertelt Piet van achter het stuur in zijn groene tractor. Onder de begeleiding van wat Nederlandstalige krakers, staan de feestende jongeren in de huifkar met een blikje bier in hun hand. De ene na de andere zomerhit komt voorbij en de mensen in het dorp kunnen meegenieten van het luidkeelse gezang van de groep. En wat er nu echt niet mag ontbreken? “Toch wel het bier dan, hè’, lacht Lucas Stofmeel. “Maar ook de muziek en het gezellig samenzijn is geweldig.” Een andere vriend Milan Amiri vult hem aan: “De allergezelligste mensen komen uit de Kempen.”

“Als ze dan open doen, denken ze: shit, nu moeten we gaan zuipen.”

Ook het verrassingseffect vinden de mannen erg leuk. “We hadden afgesproken om naar de kermis te gaan in het dorp”, vertelt Milan. “Ze wisten dus helemaal van niks en dan sta je ineens bij ze voor de deur. Als ze dan open doen, denken ze: “shit, nu moeten we gaan zuipen.”

Wat is een boerenovertrek? De boerenovertrek was vroeger een verhuizing. Familie, vrienden en buren hielpen een boerengezin met het verplaatsen van de inboedel naar een nieuw huis. Onderweg werd regelmatig gestopt voor een hapje en een drankje, op kosten van het verhuizende stel. Tegenwoordig wordt er niet meer verhuisd, maar het feest is gebleven. Stellen die gaan samenwonen of verhuizen worden vaak verrast met een tocht op een huifkar langs verschillende cafés.

Chauffeur Piet rijdt wekelijks rond met grote groepen voor een boerenovertrek. En hij is niet de enige. “Er zijn steeds meer mensen die dit aanbieden”, ziet hij. “Ik denk dat er hier in de buurt wel tien huifkarren rondrijden.” En alsof hij het er om doet, komt hij daarna een collega tegen. “Daar heb je er weer een”, lacht hij, terwijl hij vriendelijk zwaait.

“Wij kennen het al heel lang en houden de traditie er lekker in.”

Ook Jaimy Lavrijsen vinden zo’n boerenovertrek erg gezellig. “Drank, je vrienden en een lekker muziekje aan. Dan is het toch al een heel eind goed”, vindt ze. De Brabantse traditie is vooral in de Kempen populair. “We wonen ook allemaal in wat kleinere dorpen, iedereen kent iedereen”, zegt Jenne Brugmans. “Wij kennen het al heel lang en houden die traditie er lekker in.” Dat de traditie opnieuw omarmd wordt, ziet ook Piet. “Vroeger reed ik nog met Belgische trekpaarden en had ik eens per drie weken een keer een ritje”, blikt hij terug. “Maar als je nu een huifkar bij me wil boeken, zou ik je eerst doorverwijzen naar een ander. Als je dan toch bij mij wil, zul je een paar maanden moeten wachten.”