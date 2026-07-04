Zon, meezingers en Brabantse gezelligheid op Breda Live

In Breda galmt sinds vrijdagmiddag de muziek van Breda Live door de stad. Op het Chasséveld is daar voor de zestiende keer twee dagen lang een breed scala aan artiesten van Nederlandse bodem te zien: van Suzan en Freek tot Racoon. Bredanaar en caberetier Guido Weijers presenteert het festival al ruim tien jaar: “Dit is thuiskomen.”

De tweede dag van het festival begint wat tam: tijdens Dotan is het vrij rustig op het terrein en kan de liefhebber makkelijk een plekje vooraan het podium bemachtigen. Als later die middag Racoon het podium betreedt, stroomt het terrein wat verder vol en breekt ook het zonnetje door.



De zestiende editie van het festival boft met het weer. Na een bloedhete week is het zaterdag met 25 graden en een briesje perfect festivalweer. En dat betekent dat er weer volop gedanst en gezongen kan worden zonder al te veel zweetdruppels. In de karaokecaravan van dragqueen Antonia schreeuwt een groep vrouwen ’s middags al de longen uit hun lijf: “Mama mia, here i go agaaaaan!”, klinkt het terwijl de caravan heen en weer schudt van het dansen.

In de karaokecaravan schreeuwden deze vrouwen al vroeg de longen uit hun lijf. (foto: Floortje Steigenga)

Voor Guido Weijers is het festival al jarenlang thuiskomen. Hij presenteert het evenement al tien jaar. “Hoe langer ik hier werk, hoe vaker ik ook dezelfde artiesten terug zie komen. Dat is ook heel erg leuk. Ik begin hier langzaam aan een ouwe lul te worden!”, grapt hij.

Hoewel de Bredanaar volop geniet van het presenteren van het festival in zijn hometown, mist hij toch een beetje een ander feestje. “Een eindje verderop is nu Ploegendienst bezig, een technofestival. Daar had ik toch ook wel graag willen staan. Alleen dan niet op het podium, maar hard gaan in het publiek!” Maar dat zit er niet meer in voor Weijers vandaag, want het is tijd om Racoon aan te kondigen.

Guido Weijers presenteert het festival ruim tien jaar. (foto: Floortje Steigenga)

En als Racoon het podium opkomt, staat het terrein ineens een stuk voller: dit wil iedereen horen. Als zanger Bart van der Weide begint aan zijn Love You More, komt de Brabantse gemoedelijkheid naar boven: vrienden en geliefdes slaan een arm om elkaar heen en genieten in de zon van het liefdesliedje. Bezoeker Casper (18) uit Breda kijkt met een brede grijns op zijn gezicht naar de band. Maar het meest kijkt hij uit naar Suzan en Freek. “Toen ik dat zag, dacht ik: ik ben erbij! Ik hoop dat ze Goud gaan spelen.” Tussen alle headliners door verzorgen de Brabantse Jongens Van Je Weet Wel ervoor dat alle verzoeknummers van het publiek worden gespeeld. Het festival sluit af met een concert van Bredanaar dj Hardwell.