Willem II verliest oefenduel van Quick Boys

Willem II heeft zaterdag in Hilvarenbeek de eerste nederlaag van de oefencampagne geleden. Tegen tweededivisionist Quick Boys verloor de ploeg met 1-2, na een ruststand van 1-0. De Tilburgers speelden met veel jeugdspelers en zagen Quick Boys in de slotfase toeslaan.

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Het oefenduel werd gespeeld op sportpark de Roodloop in Hilvarenbeek. Willem II begon met een mix van jeugdspelers en enkele ervaren krachten aan de wedstrijd. Quick Boys, dat vorige maand opnieuw kampioen werd in de Tweede Divisie, had in de eerste helft het meeste balbezit. Toch kwam Willem II vlak voor rust op voorsprong na een eigen doelpunt van Quick Boys-verdediger Sem Kroon.

Na de pauze bracht Willem II negen nieuwe spelers in het veld. De jonge Tilburgse ploeg kreeg kansen via onder anderen Ismael Mouhoul en Luca Maal, maar wist niet te scoren. Quick Boys maakte wel gebruik van de ruimte en kwam eerst op gelijke hoogte door een doelpunt van Kian Slor.

Quick Boys slaat toe

In de slotfase besliste invaller David Garden de wedstrijd met een fraai schot in de verre hoek. Willem II probeerde nog iets terug te doen, maar het bleef bij enkele gevaarlijke momenten. De Tilburgers konden niet voorkomen dat hun eerste nederlaag van de oefencampagne een feit werd.

Het duel werd geleid door scheidsrechter Teun van Pelt, die in de blessuretijd een penaltymoment beoordeelde als geen overtreding. Willem II hervat volgende week de oefencampagne en zal hopen op een beter resultaat.