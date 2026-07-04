Omwonenden blussen autobrand met tuinslang in Valkenswaard

Aan de Pastoor Aartslaan in Valkenswaard is zaterdagavond een auto in brand gevlogen. Omwonenden zagen het gebeuren en haastten zich meteen met tuinslangen en een brandblusser naar de auto toe.

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Toen de brandweer aankwam, hadden de bewoners het vuur al onder controle. Oorzaak van de brand nog onduidelijk

De schade aan de auto is flink. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan.