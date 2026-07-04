Navigatie overslaan
Ontdek

Omwonenden blussen autobrand met tuinslang in Valkenswaard

Gisteren om 19:15 • Aangepast vandaag om 09:21
De autobrand in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De autobrand in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Aan de Pastoor Aartslaan in Valkenswaard is zaterdagavond een auto in brand gevlogen. Omwonenden zagen het gebeuren en haastten zich meteen met tuinslangen en een brandblusser naar de auto toe.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, hadden de bewoners het vuur al onder controle.

Oorzaak van de brand nog onduidelijk
De schade aan de auto is flink. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.