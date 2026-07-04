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3 motorrijders rijbewijs kwijt na te hard rijden in Bergeijk: wel 150 km/u
Gisteren om 19:35 • Aangepast vandaag om 09:53
Drie motorrijders reden zaterdagmiddag veel te hard op de Diepveldenweg in Bergeijk. De hoogst gemeten snelheid was 151 kilometer per uur, op een plek waar niet harder dan 60 kilometer per uur mag worden gereden.
De Verkeerspolitie Oost-Brabant controleerde zaterdag bij de weg nadat omwonenden hadden geklaagd over bestuurders die er veel te hard voorbijrazen. Die klachten bleken terecht.
Rijbewijzen ingevorderd
De drie motorrijders die veel te hard reden, raakten alle drie hun rijbewijs kwijt. Ook drie andere motorrijders gingen de fout in en kregen een boete voor te hard rijden.
De politie zegt vaker op deze plek te gaan controleren, om de veiligheid op de Diepveldenweg te verbeteren.
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