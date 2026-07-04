3 motorrijders rijbewijs kwijt na te hard rijden in Bergeijk: wel 150 km/u

Drie motorrijders reden zaterdagmiddag veel te hard op de Diepveldenweg in Bergeijk. De hoogst gemeten snelheid was 151 kilometer per uur, op een plek waar niet harder dan 60 kilometer per uur mag worden gereden.

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De Verkeerspolitie Oost-Brabant controleerde zaterdag bij de weg nadat omwonenden hadden geklaagd over bestuurders die er veel te hard voorbijrazen. Die klachten bleken terecht.