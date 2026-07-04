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Motorrijder rijdt bijna 100 km/u te hard in Bergeijk: rijbewijs kwijt
Vandaag om 19:35
Drie motorrijders reden zaterdagmiddag veel te hard op de Diepveldenweg in Bergeijk. De hoogste maximumsnelheid was 151 kilometer per uur, en dat op een plek waar je maar zestig kilometer per uur mag.
De Verkeerspolitie Oost-Brabant controleerde zaterdag bij de weg nadat omwonenden hadden geklaagd over bestuurders die veel te hard voorbij racen. Die klachten bleken terecht.
Drie motorrijders reden veel te hard: ze zijn alle drie hun rijbewijs kwijt. Ook drie andere motorbestuurders gingen de fout in en kregen een boete. De politie zegt vaker op de plek te gaan controleren.
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