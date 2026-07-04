Twee auto's uitgebrand in Best, politie zoekt getuigen

Twee auto's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand in Best. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en is op zoek naar getuigen.

Het ging rond kwart over twee 's nachts mis aan het Esdoornhof. Op beelden is te zien dat van één auto bijna niks meer over is: van de andere auto heeft vooral een zijkant flinke schade opgelopen.

Agenten vragen iedereen die iets heeft gezien of gehoord om contact met de politie op te nemen.