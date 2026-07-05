In deze achtertuin ligt misschien wel het kleinste pretpark van Europa

In Nieuwkuijk, verborgen in een doodnormale straat met huizen, ligt misschien wel het kleinste pretpark van Europa. De mini-Efteling ontstond ooit als idee van Erwin en zijn twee broers. Het groeide uit tot een klein paradijs voor sprookjesfans. "Het is eigenlijk steeds groter geworden."

Thijs is vrijwilliger bij de mini-Efteling. Op het eerste oog valt er weinig bijzonders op aan de woning aan de Onsenoortsestraat in het dorp. De straat is geflankeerd door normaal ogende huizen, de tuin is keurig gemanicuurd en de woning ligt er piekfijn bij. Alleen een klein bord op de oprit, met daarop ‘mini-Efteling’, verraadt dat het in de tuin allesbehalve doorsnee is. "Het is gewoon het huis van de ouders van de eigenaar", vertelt vrijwilliger Thijs in het tv-programma Brabants Buske. "Hier kunnen we naar de sprookjestuin." De enthousiaste jonge vrijwilliger loopt door de tuin van het huis naar de achterkant van het perceel. Hij stapt een klein grasveldje op. "Hier staat de Aquanura", legt hij uit. Hij wijst naar een kleine fontein. Links naast het bouwwerk staat Holle Bolle Gijs en rechts is een heus horecapunt nagebouwd. "Je krijgt er echt watershows als in de Efteling te zien", zegt hij over de waterbak, die niet veel groter is dan de gemiddelde badkuip.

'Steeds groter geworden'

Eigenaar Erwin begon in 1985 al met de bouw van zijn eigen Efteling. "Samen met mijn broers zijn we er ooit aan begonnen." Op de achtergrond steekt Langnek zijn hoofd uit boven een kunstig nagebouwde waterput. "Het begon met Carnaval Festival. Ik hou van carnaval, feesten en de Efteling. Het begon uit een simpele hobby en is eigenlijk steeds groter geworden." "We hebben er inmiddels veel vrijwilligers bijgekregen die heel creatief zijn. De een kan goed beeldhouwen en schilderen, de ander is technisch heel goed", vertelt Erwin. Door de stroom aan vrijwilligers kon het park in de laatste jaren flink groeien. "Alles bij elkaar kun je hele mooie dingen maken. Er zijn veel mensen hier begonnen en die hebben nu mooie functies bij grote pretparken. Het is eigenlijk een leerschool hier." Carnaval Festival

Het mini-pretpark kreeg als blijk van dank ook een cadeau van zijn grote broer. "De Langnek hebben we gekregen van de directeur van de Efteling", zegt Erwin. "Ik vind het erg mooi dat ze zoiets doen." Ook binnen in een schuur zijn er zat dingen die aan het pretpark in Kaatsheuvel doen denken. Taatata... taatata... Zodra de deur van het gebouwtje openvliegt, galmt de oorwurmachtige melodie van de attractie Carnaval Festival je tegemoet.

Ook Carnaval Festival is nagebouwd in de woning. (Foto: Omroep Brabant.)