FC Tilburg O11-1 wint oefenwedstrijd van Willem II O10-1

FC Tilburg O11-1 heeft zaterdag met 7-2 gewonnen van Willem II O10-1. Het oefenduel was sportief en leerzaam, en gaf vertrouwen voor het nieuwe seizoen.

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Het nieuwe jeugdteam van FC Tilburg speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Willem II O10-1. De wedstrijd werd afgesloten met een ruime overwinning van 7-2. De spelers van beide ploegen speelden met veel inzet en respect, wat zorgde voor een positieve sfeer op het veld.

De wedstrijd had een speciale betekenis voor FC Tilburg. Vijf spelers zijn het afgelopen seizoen overgestapt naar Willem II, een teken dat de club talent goed weet te ontwikkelen. Dit dwong FC Tilburg om een nieuw team samen te stellen. De groep liet zien dat er veel potentie en enthousiasme in zit, wat vertrouwen geeft voor de toekomst.

Vanaf het eerste fluitsignaal speelde FC Tilburg met energie en lef. Het team toonde goed samenspel en creëerde kansen door hard te werken en elkaar te ondersteunen. De zeven doelpunten kwamen voort uit verzorgd spel en een sterke teamspirit. Het was duidelijk dat de selectie al stappen heeft gezet in de voorbereiding.

Veelbelovend begin

Naast de doelpunten waren vooral de inzet en het samenspel opvallend. Voor een nieuw samengesteld team is dit een veelbelovende afsluiting van het eerste deel van de voorbereiding. De trainers zagen positieve resultaten van het harde werken in de afgelopen weken.

Met deze overwinning sluit FC Tilburg het eerste blok van de voorbereiding af. Na de zomervakantie gaat het team verder met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarbij ook toernooien in Nederland en België op het programma staan.