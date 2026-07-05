Steekpartij in Leende: verdachte (50) aangehouden in tuin

Een 50-jarige man is zaterdagnacht aangehouden aan de Oostrikkerstraat in Leende. Hij gaf aan een andere man (60) te hebben gestoken tijdens een ruzie.

De politie kreeg rond drie uur 's nachts een melding van de ruzie. Agenten troffen de verdachte aan in de tuin van een huis en arresteerden hem daar.

Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding voor de ruzie. De verdachte is vastgezet en wordt op een later moment verhoord.