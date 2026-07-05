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Steekpartij in Leende: verdachte aangehouden in tuin

Vandaag om 05:36 • Aangepast vandaag om 09:29
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Een man is zaterdagnacht aangehouden aan de Oostrikkerstraat in Leende. Hij gaf aan een andere man te hebben gestoken na een ruzie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg rond drie uur 's nachts een melding van de ruzie. Agenten troffen de verdachte aan in de tuin van een woning en hielden hem daar aan.

Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht
Het slachtoffer is na het incident naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de steekpartij.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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