Steekpartij in Leende: verdachte aangehouden in tuin

Een man is zaterdagnacht aangehouden aan de Oostrikkerstraat in Leende. Hij gaf aan een andere man te hebben gestoken na een ruzie.

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De politie kreeg rond drie uur 's nachts een melding van de ruzie. Agenten troffen de verdachte aan in de tuin van een woning en hielden hem daar aan.

Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Het slachtoffer is na het incident naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de steekpartij.