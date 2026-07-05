Oud papier alleen gebundeld of in dozen aanbieden

Inwoners van Cranendonck moeten voortaan oud papier aanbieden volgens de gemeentelijke regels. Het mag alleen gebundeld met touw of in dozen worden ingeleverd, niet in plastic kratjes of andere bakken.

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De gemeente Cranendonck heeft bewoners aangespoord om oud papier en karton correct aan te bieden. Plastic kratten, wasmanden, kruiwagens en andere soorten bakken zijn niet toegestaan. Het papier moet gebundeld met touw of in dozen worden aangeleverd.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om het inzamelproces efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Inwoners die niet zeker weten hoe ze hun papier moeten aanbieden, kunnen meer informatie vinden op de gemeentelijke website.

Zelf wegbrengen

Naast huis-aan-huisinzameling biedt Cranendonck ook de mogelijkheid om oud papier gratis weg te brengen naar de milieustraat. Deze bevindt zich aan Rondven 34-36 in Maarheeze. De openingstijden van de milieustraat zijn te vinden op de website van de gemeente.

Met de aangepaste regels hoopt Cranendonck een betere verwerking van oud papier te realiseren en het gebruik van plastic zoveel mogelijk te beperken.