Ernstig verkeersongeluk in dorp Zeeland: auto botst op boom

Op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland is zondagochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto is daar op een boom gebotst.

Er zou sprake zijn van zeker twee slachtoffers. Met een drone wordt gekeken of er zich in de omgeving nog meer slachtoffers bevinden. Details over het ongeluk zijn nog niet bekendgemaakt.

"Op dit moment wordt de situatie in kaart gebracht", laat een politiewoordvoerder weten. "Meer informatie volgt in de loop van de ochtend."