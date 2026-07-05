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Twee doden bij ongeluk Zeeland, een van hen is jongen (15) uit Uden
Vandaag om 07:35 • Aangepast vandaag om 11:26
Op de Boekelsedijk in het dorp Zeeland is zondagochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Een van hen is een 15-jarige jongen uit Uden. De auto waarin de slachtoffers zaten, botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand.
De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend, meldt de politie. Met een drone werd onderzocht of zich in de omgeving nog meer gewonden zouden bevinden. Dit lijkt niet het geval te zijn.
Weg volledig afgesloten
De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelsedijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek.
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