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Politie haalt koe van de N65 bij Biezenmortel

Vandaag om 08:44 • Aangepast vandaag om 09:39
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Foto: Instagram politie Groene Beemden.

Een loslopende koe zorgde zondagochtend voor opschudding op de N65 bij Biezenmortel. Voorbijgangers die het dier op de weg zagen lopen, belden de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten gingen ter plaatse en schakelden het diergeneeskundig centrum Oisterwijk in om de koe veilig van de weg te krijgen.

Koe naar weiland gedreven
Samen met medewerkers van het diergeneeskundig centrum dreven de agenten het dier uiteindelijk naar een naastgelegen weiland. Daar kon de koe zonder verdere problemen worden opgevangen.

Hoe de koe op de N65 terecht kon komen, is niet bekendgemaakt.

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