Guus, Gerard en veel nieuwkomers: dit is de Brabantse Top 100 van 2026

Hij is bekend, de Brabantse Top 100 van 2026. En ja, 'Brabant' van Guus Meeuwis voert voor het zesde jaar op rij de lijst aan. Daar geen verrassing, maar toch valt Omroep Brabant-dj Koen Wijn wat op aan de lijst met de 100 favoriete liedjes van Brabantse bodem.

De Brabantse Top 100 is bekend en op dinsdag 7 juli, op de Dag van de Zachte G, wordt deze lijst uitgezonden. Om zeven uur 's ochtends wordt gestart met nummer 100: 'Wonderful Days' van Charlie Lownoise en Mental Theo. Iets voor zes uur in de avond sluit Guus Meeuwis met 'Brabant' de lijst. "De top 3 is onveranderd. Op 1 Guus met 'Brabant' en op 2 en 3 Gerard van Maasakkers met 'Hier heur ik thuis' en 'Hee gaode mee'. De ruggengraat van de lijst", zegt Omroep Brabant-dj Koen Wijn. Volgens Koen zijn er elk jaar ook wel weer nieuwe liedjes die hun weg naar de Brabantse Top 100 vinden. Eerder werd al bekend dat Rutger van Barneveld met zijn zomerhit 'Zwoele Zomernachten' de hoogste nieuwe binnenkomer is.

Meisje uit de stad

"Maar wat ook echt heel leuk is, is dat Lars van Bokhoven twee keer in de lijst is gekomen. Het allerhoogst genoteerd staat 'Meisje uit de stad'. Een heel leuk liedje, letterlijk een liedje over hemzelf. Want hij, een jongen uit Lieshout, komt een meisje uit Breda tegen en is daar heel gelukkig mee", vertelt Koen. Naast Lars van Bokhoven zijn onder meer ook Within Temptation ( Ice queen) en Maggie MacNeal (Terug naar de kust) nieuw in de Brabantse Top 100. Metafoor voor het leven

"Maar ook Senna is nieuw met 'Kleine vogel' en Leo Alkemade met 'In het wiel'. Leo schrijft veel over het wielrennen, maar eigenlijk is wielrennen een metafoor voor het leven, voor het leven met een zoon. Want hij wil zijn zoon uit de wind houden als ie de bergtoppen beklimt en eigenlijk wil hij dat ook in het leven." Wie verder een kijkje in de lijst neemt ziet dat Guus Meeuwis en Gerard van Maasakkers zes keer in de Brabantse Top 100 staan, gevolgd door Corry Konings met vijf liedjes. En opmerkelijk: er staan tien liedjes in de lijst met 'Brabant' in de titel. Gaat John de Bever de traditionele Top 3 aanvallen?

En in vergelijking met de Top 100 van 2025 is er in de top 5 één stijger. John de Bever met 'Jij krijgt de lach niet van mijn gezicht' gaat van vijf naar vier. "Hij stijgt een positie en gaat ie dus volgend jaar als het zo doorgaat de top 3 aanvallen?", vraagt Koen Wijn zich af. "Is dat de enige man die de top 3 uit zijn evenwicht kan brengen? " Bekijk hier volledige lijst van de Brabantse Top 100 van 2026.