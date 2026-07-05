Tevreden Van der Poel tempert verwachtingen voor veroveren gele trui

Mathieu van der Poel kijkt terug op een 'oké tijdrit' bij de start van de Tour de France in Barcelona. Hij hoopte zaterdag in de strijd om de gele trui niet meer dan een halve minuut tot een minuut te moeten toegeven en dat werden 39 seconden op winnaar Jonas Vingegaard.

"Zo sta ik er toch nog een beetje tussen om zondag iets te proberen, maar die etappe is toch nog lastiger dan iedereen denkt", zei de als elfde geëindigde tweevoudig etappewinnaar.

Hoop op een nieuwe gele trui

Van der Poel veroverde vorig jaar in de tweede etappe de gele trui en droeg die uiteindelijk vier dagen. Dat hoopte hij deze editie te herhalen in de eerste ritten.

Zondag zijn er kansen met opnieuw de finish op de Montjuïc in Barcelona, maar daar gaat een lange en warme etappe met enkele pittige beklimmingen aan vooraf.

Lange kopbeurten

De tijdrit van Van der Poels ploeg Alpecin-Premier Tech verliep niet helemaal zoals gepland. "We waren een paar man sneller kwijt dan verwacht, waardoor ik ook een paar lange kopbeurten moest doen. Maar voor onze ploeg is dit wel het maximale, ik heb nooit aan winnen gedacht", aldus de oud-wereldkampioen.