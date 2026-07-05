Overlevende Hercules-ramp: 'Het verlies van mijn broer heeft me getekend'

Op 15 juli is het precies dertig jaar geleden dat de Hercules-ramp plaatsvond op Vliegbasis Eindhoven. Bij de vliegramp kwamen 34 mensen om het leven. In talkshow Eindje van de Week van Studio040 spraken overlevende Nathalie de Cloe en nabestaande Peter Kempen over de impact van de ramp. "Pas tien jaar geleden kwam de erkenning dat er bij Defensie fouten zijn gemaakt."

"We waren aan het kletsen op de terugweg nadat we een fantastische week in Italië hadden gehad", vertelt Nathalie tegen Studio040. "Ik zat aan de zijkant en ik was aan het kletsen met de mensen in het midden van het vliegtuig. Op een gegeven moment kreeg je het gevoel dat je in de Python zat in de Efteling. Nog later brak er brand uit. Mensen begonnen te roepen en in paniek te raken. Ik dacht dat het wel meeviel en bleef rustig zitten. Dat heeft me gered", zegt Nathalie.

Verloren

Haar broer Eric, die ook in het vliegtuig zat, overleefde de ramp niet. "Ik zie mezelf eerst als iemand die haar broer is verloren en daarna pas als een overlevende van de Hercules-ramp. Ik zie het ook bij mijn ouders, de lol is er wel vanaf als je als ouders zoiets meemaakt. Dat is uiteindelijk wat je tekent."

Ook voor haar ouders liet de ramp diepe sporen na. Ze verloren niet alleen hun zoon, maar ze dachten een dag lang dat ook hun dochter de ramp niet had overleefd. "Iedereen werd opgevangen in een hangar. Mensen die iemand verloren hadden, werden naar huis gestuurd, zonder begeleiding of wat dan ook", zegt Nathalie.

"De volgende dag werd mijn moeder gebeld en werd ze gecondoleerd met haar zoon. 'Ook met mijn dochter', zei mijn moeder. Toen hoorde ze dat ik nog in leven was."