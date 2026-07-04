NAC wint oefenwedstrijd tegen Zundertse selectie met 5-0

NAC Breda heeft zaterdagmiddag in Rijsbergen overtuigend gewonnen van de Zundertse selectie. Het oefenduel eindigde in een 5-0 overwinning voor de ploeg van hoofdtrainer Carl Hoefkens. Mohamed Nassoh opende de score in de eerste helft en jeugdspeler Reinier Honkoop maakte het laatste doelpunt.

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De wedstrijd in Rijsbergen was het tweede duel in de voorbereiding van NAC Breda. Verschillende spelers ontbraken vanwege herstel, waaronder Leo Greiml en Moussa Soumano. Kamal Sowah keerde terug in de selectie en begon in de basis.

Mohamed Nassoh zette NAC halverwege de eerste helft op voorsprong na een combinatie met Paul Gladon. Kort daarna verdubbelde Gladon de stand vanaf de strafschopstip, zijn eerste doelpunt voor NAC. Ondanks de vele kansen bleef de Zundertse doelman lange tijd zijn ploeg in de wedstrijd houden met knappe reddingen.

Jeugdspelers grijpen hun kans

Na rust bracht de technische staf meerdere jeugdspelers binnen de lijnen. De jonge talenten lieten zich zien met gevaarlijke aanvallen en mooie combinaties. Pepijn Reulen maakte de 0-3 met een indrukwekkende solo, terwijl Elijah Ikpia met een afstandsschot de stand op 0-4 bracht.

NAC had meerdere kansen om de score verder te verhogen. Onder anderen Dion Versluis en Anass Aachir waren dicht bij een treffer. Het slotdoelpunt kwam uiteindelijk van Reinier Honkoop, die de bal beheerst achter de keeper schoof en de eindstand op 0-5 zette.

De volgende oefenwedstrijd staat gepland op woensdag 8 juli om zeven uur ’s avonds in Sint Willebrord. Dan neemt NAC het op tegen FC Eindhoven, een competitiegenoot.