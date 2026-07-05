Grote stroomstoring in Tilburg en omgeving: ruim 10.000 huishoudens de dupe

In de omgeving van Tilburg was zondagmorgen een grote stroomstoring. Deze trof naast een deel van Tilburg onder meer Gilze, Goirle en Hilvarenbeek. Volgens netbeheerder Enexis waren meer dan 10.000 adressen getroffen door deze storing.

De storing werd rond halftwaalf gemeld. Enexis weet nog niet wat de oorzaak was. Bij Omroep Brabant kwamen rond twaalf uur de eerste berichten binnen dat de storing verholpen zou zijn. Enexis bevestigt dat om tien over twaalf de storing volledig verholpen was.

Ook in de Beekse Bergen is er zondagmorgen geen stroom (foto: Caroline van der Eerden).

Stoplichten buiten werking door de stroomstoring in Tilburg en omgeving (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).