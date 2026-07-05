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Grote stroomstoring in Tilburg en omgeving: ruim 10.000 huishoudens de dupe
Vandaag om 11:46 • Aangepast vandaag om 12:29
In de omgeving van Tilburg was zondagmorgen een grote stroomstoring. Deze trof naast een deel van Tilburg onder meer Gilze, Goirle en Hilvarenbeek. Volgens netbeheerder Enexis waren meer dan 10.000 adressen getroffen door deze storing.
De storing werd rond halftwaalf gemeld. Enexis weet nog niet wat de oorzaak was.
Bij Omroep Brabant kwamen rond twaalf uur de eerste berichten binnen dat de storing verholpen zou zijn. Enexis bevestigt dat om tien over twaalf de storing volledig verholpen was.
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