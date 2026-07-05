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Grote stroomstoring in Tilburg en omgeving: ruim 10.000 huishoudens de dupe

Vandaag om 11:46 • Aangepast vandaag om 12:29
Het gebied waar de stroom is uitgevallen (foto: Enexis).
Het gebied waar de stroom is uitgevallen (foto: Enexis).

In de omgeving van Tilburg was zondagmorgen een grote stroomstoring. Deze trof naast een deel van Tilburg onder meer Gilze, Goirle en Hilvarenbeek. Volgens netbeheerder Enexis waren meer dan 10.000 adressen getroffen door deze storing. 

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De storing werd rond halftwaalf gemeld. Enexis weet nog niet wat de oorzaak was. 

Bij Omroep Brabant kwamen rond twaalf uur de eerste berichten binnen dat de storing verholpen zou zijn. Enexis bevestigt dat om tien over twaalf de storing volledig verholpen was. 

Ook in de Beekse Bergen is er zondagmorgen geen stroom (foto: Caroline van der Eerden).
Ook in de Beekse Bergen is er zondagmorgen geen stroom (foto: Caroline van der Eerden).
Stoplichten buiten werking door de stroomstoring in Tilburg en omgeving (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Stoplichten buiten werking door de stroomstoring in Tilburg en omgeving (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
In Gilze leidde de stroomstoring tot een liftopsluiting (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
In Gilze leidde de stroomstoring tot een liftopsluiting (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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