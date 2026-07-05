Grote stroomstoring in Tilburg en omgeving: ruim 10.000 huishoudens geraakt

In de omgeving van Tilburg was zondagmorgen een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis werd de storing rond halftwaalf gemeld en waren meer dan 10.000 adressen getroffen, onder meer in delen van Tilburg, Gilze, Goirle en Hilvarenbeek.

Door de stroomuitval vielen op meerdere plekken de stoplichten uit. In Gilze kwamen bewoners vast te zitten in een lift.

Ook in de Beekse Bergen was zondagmorgen geen stroom. Enexis liet weten nog niet te weten wat de oorzaak van de storing was.

Storing binnen veertig minuten verholpen

Rond twaalf uur kwamen bij Omroep Brabant de eerste meldingen binnen dat de storing was verholpen. Enexis bevestigde om tien over twaalf dat de stroom in het hele getroffen gebied weer volledig was hersteld.