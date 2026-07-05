Jarige Adri (80) wandelt 80 km ondanks 7 stents: 'Wees niet bang, ga leven'

Adri Platje uit Helmond vierde zaterdagavond op bijzondere wijze zijn tachtigste verjaardag. Bij de start van de Kennedymars Someren werd hij door duizenden deelnemers toegezongen. Een dag later kwam de Helmonder na 80 kilometer wandelen opvallend fit over de finish, hoewel hij een bekend gezicht is bij de cardiologen van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. "Ga niet achter de geraniums, maar ga leven," zegt Platje.

Platje heeft een flinke geschiedenis in het Catharina Ziekenhuis. Op zijn vijftigste rende hij nog een halve marathon, maar daarna kreeg hij last van zijn hart. In het ziekenhuis werd een eerste stent geplaatst, inmiddels zijn dat er zeven. Vier jaar geleden moest hij een openhartoperatie ondergaan. Ondanks een nieuwe aortaklep en een bypassoperatie liep hij een half jaar later alweer de Kennedymars Someren. Voor de zesde keer kwam Platje deze zondagmiddag over de eindstreep van de wandeltocht van 80 kilometer. Voor veel van de ruim 3.000 deelnemers was het enorm afzien. De Helmonder had zelf alleen 15 kilometer voor het einde een zwaar moment. "Ik heb diabetes en mijn bloedsuikerspiegel ging flink naar beneden. Daar had ik iets te ver mee gelopen en daarom ben ik bij mensen in de tuin op een stoel gaan zitten. Ik heb druivensuiker bij me en een kwartier later voelde ik me weer fit."

"Flink gasgegeven en geen last meer gehad."

Ondanks zijn hartproblemen blijft sporten een belangrijk onderdeel van zijn leven. "80 kilometer wandelen kan ik omdat ik mijn hele leven heb gesport. Ik drink niet, ik rook niet en loop wekelijks 60 tot 70 kilometer," legt hij uit. "Ik weet nog wel dat ik na mijn eerste hartproblemen angstig was. Ik vroeg aan mijn cardioloog of ik me kon inspannen en dat mocht. Ik heb vervolgens flink gasgegeven en daarna geen last meer gehad. Het was voor mij het teken dat ik weer fit was."

Adri Platje liep voor de zesde keer de Kennedymars Someren (foto: Leon Voskamp).

Met zijn sportieve prestaties hoopt Platje een voorbeeld te zijn voor anderen. "Veel mensen die het aan hun hart hebben, worden daarna bang om zich in te spannen. Maar als je je laat helpen aan je rikketik in het ziekenhuis en je krijgt toestemming om te sporten, ga dat dan doen. Wees niet bang, ga leven." Dochter Mirjam ving haar vader kort voor de eindstreep op. Ze is ongelofelijk trots op haar vader. "Ik ken mijn vader, die heeft geen angst. Hij traint goed en pakt het serieus aan. Om hem dan zo hier te zien lopen, is een geweldig gevoel."

"Je sociale structuur is in de war."