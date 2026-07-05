PSV Vrouwen wint eerste oefenwedstrijd met 2-1

PSV Vrouwen heeft zondag een oefenwedstrijd tegen Metalist Kharkiv met 2-1 gewonnen. Fenna Kalma en Princess Marfo scoorden beiden met een kopbal. Voor Marfo was dit haar eerste doelpunt in het rood-wit. De wedstrijd markeerde ook het officieuze debuut van meerdere nieuwkomers.

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De wedstrijd tegen Metalist Kharkiv vormde de aftrap van de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor PSV Vrouwen. Naast Marfo maakten ook Maud Rutgers, Rosalie Renfurm en Julia Hickelsberger hun officieuze debuut. Rutgers liet een solide indruk achter in de verdediging, terwijl Hickelsberger met haar snelheid en uithoudingsvermogen voortdurend dreiging bracht vanaf de flank.

PSV had in de eerste helft het meeste balbezit en voerde de druk steeds verder op. Dat resulteerde vlak voor rust in de openingstreffer. Hickelsberger gaf vanaf de linkerkant een voorzet op het hoofd van Kalma, die de bal knap binnenschoot. Zo ging PSV met een 1-0 voorsprong de rust in.

Sterke tweede helft

Direct na rust verdubbelde Marfo de voorsprong met een kopbal, na een assist van Janice Cayman. Metalist Kharkiv reageerde snel met een doelpunt via een scrimmage waarbij de bal via de lat over de lijn ging: 2-1. Ondanks een slotoffensief van de Oekraïense ploeg bleef PSV overeind.

De ploeg uit Eindhoven hield controle over de wedstrijd en gaf nauwelijks kansen weg. De 2-1 zege betekent een succesvolle start van de voorbereiding op het seizoen 2026-2027.