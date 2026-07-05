Helmond Sport verliest van AEK Larnaca

Helmond Sport heeft zaterdag in Swolgen met 1-2 verloren van het Cypriotische AEK Larnaca. De wedstrijd op Sportpark Kerkebos was een oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Livio Cicero scoorde vlak voor rust, maar dat bleek niet genoeg voor een gelijkspel.

Gevonden voor jou

De Brabantse voetbalclub begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al vroeg een grote kans. Helgi Ingasson stuurde Livio Cicero diep, die de bal vervolgens knap verlegde naar Jaden Janssen. Janssen kon echter niet genoeg kracht zetten achter zijn schot, waardoor de doelman van AEK Larnaca eenvoudig kon redden.

Na deze openingsfase nam de ploeg uit Cyprus het initiatief over. Riad Bajić kopte in de 23e minuut nog over, maar een minuut later schoot hij een voorzet vanaf de rechterkant overtuigend binnen: 0-1. Kort daarna verdubbelde Bajić de voorsprong door opnieuw te scoren na een snelle combinatie: 0-2.

Cicero scoort voor rust

Helmond Sport gaf niet op en wist vlak voor rust de achterstand te verkleinen. Een hard schot van Ingasson werd nog gekeerd door de keeper, maar Cicero reageerde alert op de rebound en scoorde: 1-2. Met deze stand gingen beide ploegen de kleedkamer in.

In de tweede helft bracht hoofdtrainer Frédéric Frans een volledig nieuw elftal in het veld. Hij gaf daarmee verschillende spelers de kans om speelminuten te maken. Helmond Sport zocht naar de gelijkmaker, maar wist geen grote kansen meer te creëren.

AEK Larnaca bleef gevaarlijk in de slotfase, maar slaagde er ook niet in om de voorsprong verder uit te bouwen. De wedstrijd eindigde daardoor in een 1-2 nederlaag voor Helmond Sport, dat dinsdag alweer een volgende oefenduel speelt tegen VV Gemert.