Omwonenden bezorgd om man in legerkleding op Vughtse Hei, blijkt 'legerfan'

Onrust bij omwonenden en voorbijgangers van de Vughtse Heide: de laatste tijd werd daar vaak een man in legerkleding gezien. De politie ging naar hem op zoek en trof hem zondag, maar er bleek weinig aan de hand.

De politie kreeg de afgelopen tijd meerdere meldingen over de man. Samen met de Koninklijke Marechaussee en de gemeente gingen ze naar hem op zoek.

Zondag kon de politie de identiteit van de man achterhalen en met hem in gesprek gaan. Wat bleek: de man had geen kwaadaardige bedoelingen, maar was slechts een 'enthousiaste legerfan' die graag militaire oefeningen imiteert.

"Er is geen sprake van enig gevaar voor de omgeving", schrijft de Politie Boxtel-Vught-Gestel op Instagram. "Met dit bericht hopen we de onrust bij omwonenden en recreanten weg te nemen."