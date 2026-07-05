Politie vindt 600 flessen lachgas na achtervolging op A2

De politie heeft zaterdagavond zeshonderd flessen lachgas gevonden in een bestelbusje na een achtervolging op de A2. Agenten kwamen de buit op het spoor, omdat de bestuurder flink over de weg aan het slingeren was.

Agenten gingen meteen naar de weg toe. Al snel zag een motoragent de bus rijden. Ook de politieman zag dat de bestelbus over alle rijbanen slingerde, waardoor volgens de politie 'zeer gevaarlijke' situaties ontstonden.

De politie kreeg rond kwart over acht een melding binnen via 112. Een bestelbus was volgens de melder enorm aan het slingeren op de A2 ter hoogte van Waalre. Niet veel later nam de bestuurder de afslag A58 richting Tilburg.

Bestuurder vlucht bus

Ze gaven de bestuurder een stopteken, maar hij reageerde niet. Pas nadat een politieauto lichtsignalen gaf en de sirenes aandeed, werkte de bestuurder mee. De politie wilde hem meenemen naar de carpoolplaats in Moergestel.

Maar onderweg ging het weer mis. Toen de bestuurder de afslag nam, zette hij zijn bus direct stil en rende weg, in de richting van de snelweg. De agenten gingen erachteraan en konden hem net voor de snelweg pakken.

Man zit vast

Daarna werd meteen duidelijk waarom de man zo slingerde en probeerde te vluchten: zijn bestelbus lag vol met zeshonderd volle flessen lachgas.

"Uiteraard werden al deze flessen in beslag genomen en viel er voor de verdachte niet veel meer te lachen. Hij zit ingesloten voor verhoor en zal zich later moeten verantwoorden bij de rechter", schijft de Politie Best-Oirschot op Instagram.