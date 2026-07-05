Vermiste man (19) uit Halsteren dood gevonden in sloot door familie

Een man (19) uit Halsteren die sinds dit weekend vermist was, is zondagavond gevonden in een sloot in het Zeeuwse Scherpenisse. Zijn familie was zelf naar hem op zoek gegaan.

De familie had zijn vermissing zondagochtend nog gemeld bij de politie, zegt een politiewoordvoerder. "Zijn familie was daarna alsnog zelf op zoek gegaan en heeft hem gevonden."

Hij lag bij zijn scooter in een sloot aan de Langeweg in Scherpenisse. De politie gaat ervanuit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen.

"We onderzoeken nog andere scenario's, maar het eenzijdige ongeluk lijkt het meest aannemelijke", zegt de woordvoerder.