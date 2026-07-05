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Vermiste man (19) uit Halsteren dood gevonden in sloot door familie

Vandaag om 18:13 • Aangepast vandaag om 19:05
In Scherpenisse is een man uit Halsteren dood in een sloot gevonden (foto: Provicom).
In Scherpenisse is een man uit Halsteren dood in een sloot gevonden (foto: Provicom).

Een man (19) uit Halsteren die sinds dit weekend vermist was, is zondagavond gevonden in een sloot in het Zeeuwse Scherpenisse. Zijn familie was zelf naar hem op zoek gegaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De familie had zijn vermissing zondagochtend nog gemeld bij de politie, zegt een politiewoordvoerder. "Zijn familie was daarna alsnog zelf op zoek gegaan en heeft hem gevonden."

Hij lag bij zijn scooter in een sloot aan de Langeweg in Scherpenisse. De politie gaat ervanuit dat de man door een eenzijdig ongeluk om het leven is gekomen.

"We onderzoeken nog andere scenario's, maar het eenzijdige ongeluk lijkt het meest aannemelijke", zegt de woordvoerder.

In Scherpenisse is een man uit Halsteren dood in een sloot gevonden (foto: Provicom).
In Scherpenisse is een man uit Halsteren dood in een sloot gevonden (foto: Provicom).

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