Schijndelaar Fons Heestermans ontvangt Koninklijke onderscheiding

Fons Heestermans uit Schijndel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding zondag uit handen van locoburgemeester Wern van Asseldonk voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij voetbalvereniging Avanti’31.

Gevonden voor jou

De 61-jarige Heestermans heeft sinds 2009 meerdere functies vervuld binnen supportersvereniging Avanti’31. Als bestuurslid en secretaris heeft hij zich onder meer beziggehouden met administratie, communicatie en het organiseren van activiteiten. Ook was hij het aanspreekpunt voor de vereniging en onderhield hij contact met de KNVB.

In 2011 werd hij daarnaast benoemd tot penningmeester. In die rol beheert hij het financiële beleid van de vereniging en verzorgt hij de ledenadministratie. Daarmee maakt hij ook deel uit van het dagelijks bestuur van Avanti’31.

Bijdrage aan financiële steun

Heestermans is sinds 2018 betrokken bij de Stichting tot steun aan sv Avanti'31, een fonds dat de voetbalvereniging financieel ondersteunt. Samen met het bestuur neemt hij beslissingen over de verdeling van deze middelen, die bedoeld zijn om de club een financiële buffer te geven.

Locoburgemeester Wern van Asseldonk sprak zondag zijn waardering uit voor de vele vrijwillige werkzaamheden van Heestermans. Hij benadrukte de belangrijke rol die Heestermans speelt in het draaiend houden van de vereniging en het ondersteunen van sportieve activiteiten.