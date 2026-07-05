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Auto vliegt uit de bocht en knalt tegen vangrail, verbindingsweg dicht

Vandaag om 20:12 • Aangepast vandaag om 20:26
De auto botste op de vangrails aan beide kanten van de weg en kwam uiteindelijk midden op de verbindingsweg tot stilstand. (Foto: Persbureau Heitink / Tom van der Put.)
De auto botste op de vangrails aan beide kanten van de weg en kwam uiteindelijk midden op de verbindingsweg tot stilstand. (Foto: Persbureau Heitink / Tom van der Put.)

Een vrouw is zondagavond met haar auto uit de bocht gevlogen op de verbindingsweg tussen de A58 en de A16 bij knooppunt Princeville. De auto klapte eerst op de rechtervangrail, zwierde daarna tegen de linkervangrail en kwam midden op de weg tot stilstand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de verbindingsweg van de A58 vanuit de richting Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. Door de crash raakten de vangrails aan beide kanten van de weg beschadigd. De verbindingsweg is daarom tijdelijk afgesloten, zodat Rijkswaterstaat reparaties kan uitvoeren.

Weg dicht
Het is niet duidelijk hoe de vrouw de macht over het stuur verloor. De bestuurster is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door de klap raakte de auto flink beschadigd. Op beelden is te zien dat de bumper van de wagen er compleet naast ligt. Een takelwagen kwam ter plaatse om de auto weg te slepen. Rijkswaterstaat leidt weggebruikers om via afrit Breda (15). Daar kunnen bestuurders keren om weer richting Rotterdam te rijden.

De auto botste op de vangrails aan beide kanten van de weg en kwam uiteindelijk midden op de verbindingsweg tot stilstand. (Foto: Persbureau Heitink / Tom van der Put.)
De auto botste op de vangrails aan beide kanten van de weg en kwam uiteindelijk midden op de verbindingsweg tot stilstand. (Foto: Persbureau Heitink / Tom van der Put.)

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