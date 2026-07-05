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Vrouw vliegt met auto over rotonde en botst tegen boom in Oisterwijk

Vandaag om 21:09 • Aangepast vandaag om 21:20
Een vrouw is rechtdoor geschoten op een rotonde in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een vrouw is rechtdoor geschoten op een rotonde in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een vrouw is zondagavond hard met haar auto rechtdoor over een rotonde gereden in Oisterwijk. Daarna botste ze tegen een boom. De automobiliste raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis op de rotonde van de Koningsvaren en Burgemeester Verwielstraat. De vrouw kreeg vermoedelijk een black-out en vloog daardoor rechtdoor over een struik op de rotonde.

Ze kwam daarna met hoge snelheid tegen een boom tot stilstand. Omstanders verleenden meteen eerste hulp tot de hulpdiensten er waren. De vrouw is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De schade aan de auto is groot. Ook de boom en struik hebben schade opgelopen.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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