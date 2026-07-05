Opmerkelijke deelnemer in de boksring: burgemeester deelt rake klappen uit

Een opmerkelijke bokser stond zondagavond in de ring bij het boksgala Bazen van de Ring in Sporthal de Maaspoort in Den Bosch. Burgemeester Derk Alssema (40) van Gilze en Rijen bokste zijn eerste officiële wedstrijd en deelde rake klappen uit.

Geheel in stijl kwam de burgemeester zondagavond op bij het boksevenement in de Bossche sporthal. Met gebalde vuist in de lucht begroette de burgervader het publiek, waarna hij afstevende op de dramatisch verlichte boksring. Bij zijn opkomst werd hij bijgestaan door zijn trainster Kim de Man, die ook eigenaresse is van een sportschool in Rijen. Bitje in, shirt uit

In de ring stond hij oog in oog met tegenstander Hamza Khadda. Bitje in, shirt uit en de wedstrijd kon beginnen. Beide heren deelden over en weer rake klappen uit. Drie rondes lang hamerde de burgemeester op zijn tegenstander in. Daarna was het aan de jury om punten uit te delen.

Uiteindelijk wist geen van de twee het verschil te maken: de wedstrijd eindigde onbeslist. Desondanks ging het publiek uit zijn dak en konden beide heren rekenen op waardering vanaf de tribune.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk onbeslist, maar de heren kregen flink applaus van het publiek. (Foto: Jack Brekelmans / Persburo-BMS.)

Fanatieke sporter

Het was de eerste keer dat de hoge ambtenaar in de ring verscheen tijdens een officiële wedstrijd. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Alssema is een fanatieke sporter. Zo deelde hij op zijn Instagramaccount al eerder beelden van het boksen. Ook plaatste hij foto’s van de staredown, de bijbehorende dokterscheck en natuurlijk de weging. "Morgen is het zo ver, mijn eerste bokspartij. Let's go!", schreef hij erbij. De burgemeester trainde maandenlang om zich klaar te stomen voor de knokpartij, zo schrijft hij. Eén ding is sinds zondag wel duidelijk: met deze gemeentelijke Rocky Balboa valt niet te sollen. En die burgemeestersbokshandschoenen hoeven waarschijnlijk niet lang in de kast te blijven liggen. Na afloop van het evenement vertelde hij aan een sportfotograaf dat het boksen zeker "naar meer smaakt."

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Pittig begin

Alssema is sinds 2020 namens het CDA burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. Daarvoor had hij meerdere functies in de politiek. Zo was hij gemeenteraadslid in Goes en werd hij daar in 2015 wethouder. Voor zijn tijd in de politiek werkte Alssema ook nog als teamleider bij een grote Nederlandse bank. Alssema woont sinds zijn installatie in de gemeente. Hij stapte midden in een coronabrandhaard in, wat een pittig begin van zijn ambtstermijn bleek, zei hij eerder tegen De Telegraaf. Ook maakte hij zich hard om geluidsoverlast van de vliegbasis Gilze-Rijen aan te pakken en speelde hij recent een sleutelrol bij het opzetten van een herdenking voor overleden dorpsicoon Kees Embregts.



Op beelden gedeeld door een bekende van tegenstander Hamza Khadda is te zien dat Alssema ook zelf rake tikken krijgt voorgeschoteld.