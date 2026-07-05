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Grote zoekactie na achtervolging van politie in Den Bosch

Gisteren om 22:38 • Aangepast gisteren om 22:53
De politie is bezig met een zoekactie in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie is bezig met een zoekactie in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

De politie is zondagavond bezig met een grote zoekactie naar een persoon in Den Bosch. Daar is al een achtervolging aan vooraf gegaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De zoekactie zou zijn begonnen na een achtervolging van de landelijke politie-eenheid. De actie begon aan de Bloemenkamp en de omgeving van de Pastoor de Kroonstraat.

Het is nog niet duidelijk naar wie de politie op zoek is en waarom.

De politie is bezig met een zoekactie in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie is bezig met een zoekactie in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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