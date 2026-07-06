Hoorzitting over bezwaarschriften in Heeze

Op 14 juli houdt de Adviescommissie voor bezwaarschriften een openbare hoorzitting in Heeze. Twee zaken staan op de agenda.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat. De hoorzitting begint om 19.40 uur.

Het eerste onderwerp betreft bezwaren tegen het besluit van de gemeente Valkenswaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van drie zomereiken en twee platanen. Deze bomen staan bij de Valkenswaardse Poort, nabij de Luikerweg, Zuidelijke Randweg en Kromstraat.

Last onder dwangsom

Het tweede agendapunt start om 20.10 uur en gaat over bezwaren tegen besluiten van de gemeente Heeze-Leende. Het college heeft een dwangsom opgelegd vanwege veiligheidsproblemen op een adres aan de Vlaamseweg in Heeze.

De agenda kan tot op de dag van de hoorzitting veranderen. De Adviescommissie raadt aan om vooraf contact op te nemen voor actuele informatie.