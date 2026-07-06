Cranendonck zoekt inwoners met groene ideeën

De gemeente Cranendonck roept inwoners op om hun buurt groener te maken. Bewoners met creatieve plannen voor bijvoorbeeld een buurtmoestuin of een groen schoolplein maken kans op een financiële bijdrage tot 2.500 euro.

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In Cranendonck kunnen inwoners meedoen aan een prijsvraag om hun buurt, straat of schoolplein te vergroenen. Het doel is om de leefomgeving aantrekkelijker en klimaatbestendiger te maken. Denk aan een bijvriendelijke buurttuin of een versteend pleintje dat verandert in een groene ontmoetingsplek.

De gemeente stelt geldprijzen beschikbaar voor de beste ideeën. De hoofdprijs bedraagt 2.500 euro, terwijl de nummers twee en drie ieder 1.250 euro ontvangen. Een vakjury en inwoners bepalen welke plannen winnen.

Inspirerende voorbeelden

De gemeente geeft enkele voorbeelden van mogelijke projecten. Zo kun je een buurtmoestuin aanleggen op een ongebruikt grasveld, geveltuinen creëren langs panden of boomspiegels in de wijk laten bloeien. Ook een mini voedselbos behoort tot de opties.

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden via de website van de gemeente of andere online platforms. Op die plekken is ook meer informatie over de prijsvraag te vinden.

Met dit initiatief hoopt Cranendonck niet alleen de gemeente te vergroenen, maar ook de betrokkenheid van inwoners bij hun directe omgeving te vergroten.