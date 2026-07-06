Aanpassing kruispunt Julianastraat-Ericssonstraat in Rijen aangevraagd

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van het kruispunt Julianastraat-Ericssonstraat in Rijen.

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Op 1 juli 2026 is bij de gemeente Gilze en Rijen een verzoek ingediend om het kruispunt Julianastraat-Ericssonstraat in Rijen aan te passen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor werkzaamheden op deze locatie.

Het gaat om een formele melding die openbaar is gemaakt door de gemeente. De aanvraag zelf is nog niet goedgekeurd, dus bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Wanneer er een besluit wordt genomen, zal dit ook worden gepubliceerd.