Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Berlicum

In Berlicum is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt op Plein 17. De melding is op 5 juni ontvangen door de gemeente Sint-Michielsgestel.

Gevonden voor jou

Een gesloten bodemenergiesysteem wordt gebruikt om duurzame energie op te wekken door warmte en koude uit de grond te halen. Voor de aanleg hiervan is een melding gedaan bij de gemeente Sint-Michielsgestel. De locatie is Plein 17 in Berlicum.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026060501810 en zaaknummer Z/507006. Omdat het een melding betreft, kan hier geen bezwaar tegen worden ingediend.