Heidelustpad nieuw straatnaam in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten een vlonderpad en parkeerplaats de naam Heidelustpad te geven. Deze openbare ruimte ligt in Sint-Michielsgestel en het besluit volgt op een advies van de lokale heemkundevereniging. Vanaf een dag na bekendmaking treedt de nieuwe naam officieel in werking.

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Het Heidelustpad is een nieuw benoemde openbare ruimte in de woonplaats Sint-Michielsgestel. Het betreft een vlonderpad en een parkeerplaats die nu samen deze naam dragen. De situatietekening bij het besluit toont de exacte locatie van het Heidelustpad.

De naamgeving is gebaseerd op een advies van de Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaer" en is vastgesteld door burgemeester en wethouders op 16 juni 2026. Het besluit wordt van kracht een dag na de bekendmaking.