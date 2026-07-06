Vergunningsaanvraag voor tuinoverkapping in 's Gravenmoer

Er is een aanvraag gedaan voor een tuinoverkapping met berging op Tjalk 18 in 's Gravenmoer. De gemeente beoordeelt deze binnen acht weken.

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Op 30 juni 2026 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tuinoverkapping met berging. Het gaat om een bouwactiviteit op de locatie Tjalk 18, 5109SM 's Gravenmoer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001074.

De beoordeling van de aanvraag volgt de gebruikelijke stappen en duurt meestal acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de behandeling worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.