School staat stil bij ongeluk waarbij jongens (15) omkwamen in Zeeland

Het Fioretti College in Veghel houdt maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte.

De slachtoffers volgden op het Fioretti College het praktijkonderwijs, vertelt algemeen directeur Barbara Baelemans. "Voor deze leerlingen is hun programma voor vandaag omgegooid. Zij zouden een afsluitende bijeenkomst hebben met de mentor en de klas. Nu komen de leerlingen nog wel naar school, maar dan om hen de ruimte te geven om hun gevoelens te delen en om hen op te vangen."

'Het rouwen stopt niet'

Het herdenkingsmoment vindt 's middags plaats in de aula van de school. "Eerst voor de klasgenoten van de slachtoffers, daarna voor de andere leerlingen van het praktijkonderwijs en daarna voor de vmbo-leerlingen waar de omgekomen leerlingen mogelijk ook contact mee hadden."

Hoe de bijeenkomst er exact uit gaat zien, was maandagochtend vroeg nog niet duidelijk. "De collega's zijn nog bezig om deze vorm te geven. De GGD is hier ook bij betrokken. Want vrijdag gaan hier de deuren dicht vanwege de zomervakantie, maar dan stopt het rouwen niet."