School staat stil bij ongeluk waarbij jongens (15) omkwamen in Zeeland
Het Fioretti College in Veghel houdt maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte.
De slachtoffers volgden op het Fioretti College het praktijkonderwijs, vertelt algemeen directeur Barbara Baelemans. "Voor deze leerlingen is hun programma voor vandaag omgegooid. Zij zouden een afsluitende bijeenkomst hebben met de mentor en de klas. Nu komen de leerlingen nog wel naar school, maar dan om hen de ruimte te geven om hun gevoelens te delen en om hen op te vangen."
'Het rouwen stopt niet'
Het herdenkingsmoment vindt 's middags plaats in de aula van de school. "Eerst voor de klasgenoten van de slachtoffers, daarna voor de andere leerlingen van het praktijkonderwijs en daarna voor de vmbo-leerlingen waar de omgekomen leerlingen mogelijk ook contact mee hadden."
Hoe de bijeenkomst er exact uit gaat zien, was maandagochtend vroeg nog niet duidelijk. "De collega's zijn nog bezig om deze vorm te geven. De GGD is hier ook bij betrokken. Want vrijdag gaan hier de deuren dicht vanwege de zomervakantie, maar dan stopt het rouwen niet."
Ongeluk
De auto waarin de slachtoffers zaten, botste zondag in alle vroegte op een boom naast de Boekelsedijk in Zeeland en vatte vlam.
Familie van de omgekomen jongens kwamen zondag naar de plek van het ongeluk. "Het is echt ongelofelijk, verschrikkelijk gewoon", vertelde een neef van een van de slachtoffers met tranen in zijn ogen.
Een meisje dat de jongens kent van school, vertelde zondag een Omroep Brabant dat de er wel vaker stiekem autoritjes werden gemaakt. "Ik zei gisteren nog tegen hem: stop daar nu eens mee, straks gaat het een keer fout."
De twee jongens zouden volgens de meiden naar een feestje in Uden zijn geweest en de auto van hun ouders zonder toestemming hebben meegenomen.
Op deze beelden is de ravage die na het ongeluk ontstond te zien: