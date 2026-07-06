Herinrichting Hooge Raam en Halsche Beek in Land van Cuijk

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het herinrichten van de Hooge Raam en de Halsche Beek. De aanvraag werd ingediend op 2 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een project waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Hooge Raam en de Halsche Beek. De locatie van deze werkzaamheden bevindt zich in de gemeente Land van Cuijk.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure. Binnen een termijn van acht weken neemt de gemeente een besluit. Als nodig kan deze termijn verlengd worden tot maximaal veertien weken.