Vergunning verleend voor Motorcross Mill aan Groespeelweg

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor Motorcross Mill. Het evenement vindt plaats bij de Groespeelweg in Mill op meerdere percelen. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen.

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Het motorcross-evenement mag worden georganiseerd op percelen langs de Groespeelweg in Mill. Dit betreft de sectie P, perceelnummers 156, 157, 764, 765, 766 en 767. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de regels in het Omgevingsplan aangepast.

De vergunning is onderdeel van zaaknummer Z2026-00003426 en is definitief verleend. Het besluit geldt sinds 1 juli 2026.